Multa de un millón al expresidente de EIDF por manipulación de mercado

El pasado agosto, la CNMV ya impuso multas por un importe total de 6,4 millones de euros a Fernando Romero y su hermano Óscar Antonio Romero, entre otros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una nueva multa al expresidente y fundador de EIDF, Fernando Romero Martínez, de un millón de euros por la realización de prácticas constitutivas de manipulación de mercado en la operativa realizada sobre acciones del grupo de renovables en 2022.