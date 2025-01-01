Golpe de 7,4 millones de la CNMV por manipulación de mercado en las acciones de EIDF

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado un mensaje claro al mercado: la manipulación de acciones no quedará impune. El organismo supervisor ha impuesto multas por un total de 7,4 millones de euros a seis implicados —entre ellos, Fernando Romero Martínez y su hermano Óscar Antonio Romero Martínez, fundadores de EIDF— por alterar artificialmente el precio de las acciones.