Multa de 200.000 euros a una empresa de VTC por controlar 24 horas a sus trabajadores a través de sus móviles personales

Ares Capital, S. A.,ha sido sancionada con 200.000 euros por la AEPD por obligar a sus conductores a usar sus móviles personales con hasta 4 apps que permitían una vigilancia continua de ubicación, mensajes y llamadas. Vulneraron principios del RGPD: minimización de datos, base jurídica válida y deber de información. El consentimiento no era libre porque les ofrecían móviles corporativos, pero se ha comprobado que no había para todos. La empresa deberá corregir sus prácticas y garantizar que solo se recojan datos estrictamente necesarios.
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Se me hace poco la multa
Si es el privado estás disponible 24 horas, para cambios de turno o servicios que le entren de improviso. Y como te niegues a trabajar sin planeamiento previo... a la puta calle.
Esto no se hace por el precio de los terminales, que comparado a esos servicios extras es bastante poco. Es para tener horas extras a disposición de la empresa cuando les salga de los huevos