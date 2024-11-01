Multa de 200.000 euros a una empresa de VTC por controlar 24 horas a sus trabajadores a través de sus móviles personales

Ares Capital, S. A.,ha sido sancionada con 200.000 euros por la AEPD por obligar a sus conductores a usar sus móviles personales con hasta 4 apps que permitían una vigilancia continua de ubicación, mensajes y llamadas. Vulneraron principios del RGPD: minimización de datos, base jurídica válida y deber de información. El consentimiento no era libre porque les ofrecían móviles corporativos, pero se ha comprobado que no había para todos. La empresa deberá corregir sus prácticas y garantizar que solo se recojan datos estrictamente necesarios.