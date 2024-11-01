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Multa de 200.000 euros a una empresa de VTC por controlar 24 horas a sus trabajadores a través de sus móviles personales

Multa de 200.000 euros a una empresa de VTC por controlar 24 horas a sus trabajadores a través de sus móviles personales

Ares Capital, S. A.,ha sido sancionada con 200.000 euros por la AEPD por obligar a sus conductores a usar sus móviles personales con hasta 4 apps que permitían una vigilancia continua de ubicación, mensajes y llamadas. Vulneraron principios del RGPD: minimización de datos, base jurídica válida y deber de información. El consentimiento no era libre porque les ofrecían móviles corporativos, pero se ha comprobado que no había para todos. La empresa deberá corregir sus prácticas y garantizar que solo se recojan datos estrictamente necesarios.

| etiquetas: vtc , app , movil personal , aepd , multa
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6 comentarios
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kinz000 #6 kinz000
Y a la empresa que ha creado el software cuando le ha caído porque mi empresa tenemos software para fichar geolocalizado pero solo para cuando estamos trabajando
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devilinside #3 devilinside
Menudos golfos los de Ares Capital, y lo digo por experiencia profesional
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#4 tropezon
#3 cuenta, cuenta :popcorn:
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devilinside #5 devilinside *
#4 He llevado temas por lucro cesante derivado de accidentes de tráfico y su organización es bastante curiosa: Una empresa, que casualmente tiene los mismos administradores y accionistas que Ares Capital, hace un renting de una flota de vehículos, inscribiéndolos en la DGT como vehículos de alquiler sin conductor y realquilándoselos a Ares Capital, que no paga el IVA por ellos (de momento, creo que a partir de 2028 les tocará), siendo además un gasto deducible para Ares Capital, al ser…   » ver todo el comentario
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kastanedowski #1 kastanedowski
Por no gastar en un mobil para el empleado...

Se me hace poco la multa
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#2 tropezon
#1 Si tienes un móvil de trabajo lo puedes apagar al terminar tu turno.
Si es el privado estás disponible 24 horas, para cambios de turno o servicios que le entren de improviso. Y como te niegues a trabajar sin planeamiento previo... a la puta calle.

Esto no se hace por el precio de los terminales, que comparado a esos servicios extras es bastante poco. Es para tener horas extras a disposición de la empresa cuando les salga de los huevos
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menéame