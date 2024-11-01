Multa de 177.525 euros por el alquiler turístico ilegal de una vivienda en Ibiza

El ayuntamiento ibicenco de Santa Eulària des Riu ha impuesto una multa de 177.525 euros a la propietaria de una vivienda situada en la avenida de Punta Arabí, en la zona turística de Es Canar, por realizar un cambio de uso de residencial a turístico sin autorización.
A un conglomerado de empresas simplemente los hundirían en abogados... y ni eso lo harían de manera "legal (untando a los concejales de turno para darle el papelito)"
más bien es una noticia de... ni se te ocurra poner un piso turístico propitarillo de mierda, déjanoslo a nosotros las grandes empresas.