Multa de 177.525 euros por el alquiler turístico ilegal de una vivienda en Ibiza

Multa de 177.525 euros por el alquiler turístico ilegal de una vivienda en Ibiza

El ayuntamiento ibicenco de Santa Eulària des Riu ha impuesto una multa de 177.525 euros a la propietaria de una vivienda situada en la avenida de Punta Arabí, en la zona turística de Es Canar, por realizar un cambio de uso de residencial a turístico sin autorización.

6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A portada y difundimos. Esto lo ven los especuladores del turismo sin licencia, se cagan encima, vuelven al mercado tradicional, bajamos precios
Arkhan #4 Arkhan
#1 No vuelven al mercado tradicional porque, ya sabes, perderían dinero y mejor tenerlos cerrados sin actividad.
#3 Abajo
Lo podría estar persiguiendo la Agencia Tributaria a nivel estatal. Actividad económica ilegal, economía sumergida y fraude fiscal.
Grymyrk #6 Grymyrk
Poco me parece
angeloso #2 angeloso
Buen palo. Un par de estos a la semana sería ideal.
Fran_Ramos #5 Fran_Ramos
Curioso que sea una propietaria…

A un conglomerado de empresas simplemente los hundirían en abogados... y ni eso lo harían de manera "legal (untando a los concejales de turno para darle el papelito)"

más bien es una noticia de... ni se te ocurra poner un piso turístico propitarillo de mierda, déjanoslo a nosotros las grandes empresas.
