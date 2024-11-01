edición general
9 meneos
47 clics
“Las mujeres son putas porque les gusta”: los comentarios en un curso público de albañilería en Badajoz

“Las mujeres son putas porque les gusta”: los comentarios en un curso público de albañilería en Badajoz

El Proyecto Escala ‘Fuerte de San Cristóbal’, un curso municipal de albañilería financiado por el Ayuntamiento de Badajoz, el SEXPE, la Junta de Extremadura y fondos europeos, prometía formación práctica y un contrato posterior. Lo que encontró fue un ambiente tóxico, con comentarios machistas, homófobos y racistas que quedaron impunes.

| etiquetas: prostitución , machismo , homofobia , curos , albañilería , extremadura
7 2 1 K 113 actualidad
10 comentarios
7 2 1 K 113 actualidad
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Hay que usar su fascismo y su misoginia, que los jovenes sean de vox, para decirle a las turistas que esto es un problema para ellas, que no van a estar seguras en redes sociales

O se comportan los fascistas o se hunde el turismo, win win
0 K 19
#10 Grahml *
«Desde el inicio del curso, Raquel escuchó frases como “los homosexuales son enfermos mentales”, “el día que me eche novia será una a estrenar, no con una guarrilla” o “los okupas son cuatro negros de Senegal”. »

o_o
0 K 15
Nitanmal #2 Nitanmal
Pues el otro día pasé enfrente de unas obras y nadie me dijo nada, ni un mísero piropo .. se nota que no han estudiado.
0 K 10
#9 Sacapuntas *
El albañil ibérico es una especie a extinguir (afortunadamente y salvo excepciones). Si es que la albañilería se lleva en la sangre. Se vive, se masca, se mama. Y la máxima expresión del albañil es el piropo soez, la sublimación del macho hispánico, el sol y sombra de desayuno, el gargajo verde y el olor a sudor rancio. Algunos lo llaman ambiente tóxico, pero es su ecosistema y está desapareciendo. ¿Los toreamos?
0 K 10
#1 unocualquierax
SEX P se llaman. Ya.
0 K 7
SegarroAmego #3 SegarroAmego
Que crack xD
0 K 6
Sandilo #4 Sandilo
Si una mujer decide dedicarse a la prostitución será porque le gusta la profesión.
0 K 6
CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero *
Raquel asegura que los responsables del programa no solo no frenaron esas actitudes, sino que le recomendaron a ella “ser más tolerante con todas las opiniones” y la acusaron de exagerar

Maravilloso, los responsables pidiendo tolerancia con los misóginos y los racistas. Espero que no vuelvan a trabajar en su puta vida para una administración pública.

#_3 #4 Ni ocho neuronas sumáis.
0 K 9
#7 ElmaEscobar
#6 Debió ir al curso
1 K 11

menéame