“Las mujeres son putas porque les gusta”: los comentarios en un curso público de albañilería en Badajoz

El Proyecto Escala ‘Fuerte de San Cristóbal’, un curso municipal de albañilería financiado por el Ayuntamiento de Badajoz, el SEXPE, la Junta de Extremadura y fondos europeos, prometía formación práctica y un contrato posterior. Lo que encontró fue un ambiente tóxico, con comentarios machistas, homófobos y racistas que quedaron impunes.
O se comportan los fascistas o se hunde el turismo, win win
Maravilloso, los responsables pidiendo tolerancia con los misóginos y los racistas. Espero que no vuelvan a trabajar en su puta vida para una administración pública.
#_3 #4 Ni ocho neuronas sumáis.