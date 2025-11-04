Las mujeres esperan hasta los 40 para ser madres: "sin esperanza en el futuro no hay ganas de tener hijos"

La precariedad económica, la incertidumbre y la fragilidad de los vínculos personales se identifican como las principales causas de la caída de la natalidad. Con consecuencias que van desde el envejecimiento acelerado de la población hasta la pérdida de vitalidad demográfica. La llamada "generación en pausa" enfrenta múltiples obstáculos. Pero hay más: los expertos señalan factores morales que trascienden lo económico. "Nunca hemos tenido un nivel de calidad de vida tan alto y nunca hemos sido tan infelices".