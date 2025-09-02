·
5
meneos
48
clics
Una mujer pierde 6.000 euros tras ser engañada por un falso astronauta que necesitaba "oxígeno"
El estafador decía estar "en el espacio bajo ataque y sin oxígeno"
actualidad
#1
Meneador_Compulsivo
El astronauta nigeriano
2
K
45
#7
YeahYa
#1
La pesadilla de Abascal
0
K
18
#3
Pointman
A lo mejor necesitava respirar
descubrir el aire fresco
y decir cada mañana
que es libre como el viento...
1
K
21
#4
BastardWolf
#3
0
K
9
#6
Hombre_de_Estado
#2
Sí, una anciana con alguna discapacidad mental, o simplemente ya algo senil. Por que si no, por muy sólo que te sientas, no caes.
#3
La policía japonesa ya está investigando a Josè Mercè como principal sospechoso:
www.youtube.com/watch?v=xzxyefhCQXg&list=RDxzxyefhCQXg&start_r
Como posible cómplice, siguen la pista a un tal Ferreras, que según unos audios filtrados, dijo a Mercè:
"Es burdo, pero vamos con ello"
.
0
K
20
#2
Connect
Habría que ver el perfil psicológico de esta señora. El tipo debió ir probando, probando y probando hasta que dio con la discapacitada con algo de dinero.
1
K
20
#5
Uge1966
No los ha perdido. Están... en el aire...
0
K
11
#8
Regreso
Dirá para que se los lleve mi hijo Sakamoto que no me viene a ver desde los tiempos de Hirohito se los doy a este mamarracho que por lo menos me habla.
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
