edición general
5 meneos
48 clics
Una mujer pierde 6.000 euros tras ser engañada por un falso astronauta que necesitaba "oxígeno"

Una mujer pierde 6.000 euros tras ser engañada por un falso astronauta que necesitaba "oxígeno"

El estafador decía estar “en el espacio bajo ataque y sin oxígeno”

| etiquetas: estafa , japón , ancianos
4 1 0 K 79 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 79 actualidad
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
El astronauta nigeriano
2 K 45
YeahYa #7 YeahYa
#1 La pesadilla de Abascal
0 K 18
Pointman #3 Pointman
A lo mejor necesitava respirar
descubrir el aire fresco
y decir cada mañana
que es libre como el viento...
1 K 21
#6 Hombre_de_Estado
#2 Sí, una anciana con alguna discapacidad mental, o simplemente ya algo senil. Por que si no, por muy sólo que te sientas, no caes.

#3 La policía japonesa ya está investigando a Josè Mercè como principal sospechoso: www.youtube.com/watch?v=xzxyefhCQXg&list=RDxzxyefhCQXg&start_r

Como posible cómplice, siguen la pista a un tal Ferreras, que según unos audios filtrados, dijo a Mercè: "Es burdo, pero vamos con ello".
0 K 20
Connect #2 Connect
Habría que ver el perfil psicológico de esta señora. El tipo debió ir probando, probando y probando hasta que dio con la discapacitada con algo de dinero.
1 K 20
Uge1966 #5 Uge1966
No los ha perdido. Están... en el aire...
0 K 11
#8 Regreso
Dirá para que se los lleve mi hijo Sakamoto que no me viene a ver desde los tiempos de Hirohito se los doy a este mamarracho que por lo menos me habla.
0 K 9

menéame