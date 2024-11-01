Una mujer muerta y un varón herido tras un tiroteo en una zona de cortijos de Rioja (Almería)

Una mujer ha fallecido y un varón ha resultado herido este martes después de que se registrara un tiroteo en una zona de cortijos en el término municipal de Rioja, muy cerca de Pechina (Almería). Los hechos han tenido lugar poco antes de las 11,00 horas en un núcleo de viviendas situado en la Rambla Conquín, conforme el aviso realizado por los sanitarios del 061, que solicitaban al 112 la asistencia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que se ha movilizado a Guardia Civil y Policía Local.