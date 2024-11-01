La mujer que inmortalizó la Bauhaus (eng)  

"Quiero decirte que últimamente tenemos una relación poco amistosa con ella y que incluso ha presentado o tiene intención de presentar una demanda contra Walter por haber guardado sus fotografías de la Bauhaus para sí mismo. Hay resentimientos en ambos bandos", escribió Ise Gropius, esposa de Walter Gropius, arquitecto alemán y fundador de la escuela de arte y diseño Bauhaus, en una carta de 1956 a un amigo que organizaba una cena en su honor en Londres. Ise Gropius estaba ansiosa por asegurarse de que "ella" no fuera invitada.