Una mujer de Florida demandó a una productora de leche cruda por intoxicación y aborto espontáneo

La acción legal alega que la ausencia de advertencias claras en el etiquetado permitió la comercialización de productos no pasteurizados. Según reportó Newsweek, la demanda señala que la leche, adquirida en junio en el mercado Wild Hare de Longwood, llevaba una etiqueta que indicaba “para consumo animal”, aunque los litigantes sostienen que no se advirtió suficientemente a los consumidores sobre los riesgos.