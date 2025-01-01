La mujer del excomisionado de la dana tampoco acredita su título universitario y será apartada de su cargo

La Diputación de Valencia ha confirmado que la la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, no tiene la titulación universitaria necesaria que se le exigiría a cualquier funcionario para ocupar una plaza, de libre designación, catalogada como A1. Carmen Ninet es hija de un histórico del socialismo valenciano que ejerció como jefe de la sección de presidencia de la Diputación. Como subdirectora del espacio museístico tiene un sueldo bruto anual, sin contar los trienios, de 87.754€