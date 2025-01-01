La mujer del excomisionado de la dana tampoco acredita su título universitario y será apartada de su cargo

La Diputación de Valencia ha confirmado que la la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, no tiene la titulación universitaria necesaria que se le exigiría a cualquier funcionario para ocupar una plaza, de libre designación, catalogada como A1. Carmen Ninet es hija de un histórico del socialismo valenciano que ejerció como jefe de la sección de presidencia de la Diputación. Como subdirectora del espacio museístico tiene un sueldo bruto anual, sin contar los trienios, de 87.754€
| etiquetas: titulacion , curriculum , carmen ninet , valencia
sería "tiene un sueldo brutal"
me deprime ver que cobramos en mi empresa 20K€ y otros con falsedades 87K€
Se va a ir de rositas habiendo cobrado más que la mayoría de nosotros a base de esfuerzo, penurias e incertidumbre.
Ya que no hay justicia, se merecen la del pueblo. A la francesa.
#1 Es el ABC, que ves comentarios más currados por este site que las mismas noticias de esta gente, por el que además te piden suscribirte para leer sus errores gramaticales.