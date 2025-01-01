edición general
La mujer del excomisionado de la dana tampoco acredita su título universitario y será apartada de su cargo

La Diputación de Valencia ha confirmado que la la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, no tiene la titulación universitaria necesaria que se le exigiría a cualquier funcionario para ocupar una plaza, de libre designación, catalogada como A1. Carmen Ninet es hija de un histórico del socialismo valenciano que ejerció como jefe de la sección de presidencia de la Diputación. Como subdirectora del espacio museístico tiene un sueldo bruto anual, sin contar los trienios, de 87.754€

mosfet #1 mosfet
Mas que " tiene un sueldo bruto anual, sin contar los trienios, de 87.754€"
sería "tiene un sueldo brutal"
me deprime ver que cobramos en mi empresa 20K€ y otros con falsedades 87K€
5 K 50
Aguarrás #4 Aguarrás *
#1 Pero luego cuando se les llamaba "casta" no, mal, rojos.
Se va a ir de rositas habiendo cobrado más que la mayoría de nosotros a base de esfuerzo, penurias e incertidumbre.
Ya que no hay justicia, se merecen la del pueblo. A la francesa. ¬¬
2 K 29
mosfet #6 mosfet
#4 No sé, más bien es como el mundo al revés, mucha gente fachapobre que vota a extremaderecha, aún no le encuentro sentido, si gobierna la derecha aplicará la motosierra como Milei y bye bye servicios públicos, los ricos tirale que va, pero los pobres que apenas pasamos el mes como podemos pagar educación para los nanos, sanidad, etc etc ?
1 K 14
Mildranx #9 Mildranx
#4 Pues no tan de rosita. Si se demuestra el caso, al menos los 4 últimos años de sueldo los va a tener que devolver.
0 K 10
#5 Grahml *
Curioso, que incluso ya desde el titular dan mayor relevancia a que sea "la mujer de" que a su rol en particular (que bien sabemos ya que dará igual cuál sea), por el que se trincaba casi 90.000 euros.

#1 Es el ABC, que ves comentarios más currados por este site que las mismas noticias de esta gente, por el que además te piden suscribirte para leer sus errores gramaticales.
0 K 20
Pataperro #7 Pataperro *
#5 es que es muy relevante constatar cómo se matrimonio ha trepado en el sistema, yo no veo que den más relevancia a que sea "la mujer de".
0 K 14
Format_C #8 Format_C
#1 yo me voy a presentar a uno de esos puestos con mi master del universo, en 10 añitos ya si eso lo dejo
0 K 6
mosfet #10 mosfet
#8 Luego te puedes formatear y volver a instalarte un nuevo SO !
0 K 7
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
menuda familia tiene que ser esa, y reiteramos, el gran problema de gentuza asi lo tenemos en los puestos bajos y medios, sin los cuales no pueden aupar a los mas inutiles a la cabeza, urgente una purga
2 K 23
pepel #3 pepel
Ek cuenti de Nunca Acabar,
0 K 17
Pataperro #12 Pataperro
Ingenieros superiores que se han dejado los cuernos estudiando como cabrones pasándolas putas para pagar el alquiler y luego ves a estos mediocres sin formación ni aptitudes llevándoselo muerto solo por llevar traje y corbata. No hay nada como tener el carnet del partido y una cara más dura que el cemento para medrar en el sistema.
0 K 14
#11 Borgiano
Espero al menos que en esta ocasión la ministra Morant nos ahorre el bochorno de defender a un delincuente.
0 K 8

