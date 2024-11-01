La mujer en EE.UU. que escribió un libro sobre la muerte de su esposo y fue condenada por haberlo asesinado

Un jurado determinó que Richins, madre de tres hijos, mató a su esposo en marzo de 2022, tras envenenarlo con una bebida que contenía fentanilo. El jurado deliberó durante aproximadamente tres horas antes de emitir su veredicto este lunes. Durante el juicio se reveló que Richins, de 35 años, había acumulado millones de dólares en deudas, había contratado pólizas de seguro de vida para su esposo y mantenía una relación extramatrimonial. La fiscalía presentó más de 40 testigos, incluyendo a la mujer que declaró haber vendido las drogas ...