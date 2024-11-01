Una mujer ebria conduce 14 kilómetros sin dos ruedas en Mallorca

La Guardia Civil ha investigado en Mallorca a una persona por circular sin las dos ruedas del lado izquierdo de su vehículo después de sufrir un reventón y durante aproximadamente 14 kilómetros. La conductora está siendo investigada por delitos de seguridad vial y conducción temeraria. En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que los hechos ocurrieron el pasado domingo, día 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron el aviso de que un vehículo estaba circulando por la vía Ma-13, sentido Alcúdia, sin las ruedas delantera.