Una mujer ebria conduce 14 kilómetros sin dos ruedas en Mallorca

La Guardia Civil ha investigado en Mallorca a una persona por circular sin las dos ruedas del lado izquierdo de su vehículo después de sufrir un reventón y durante aproximadamente 14 kilómetros. La conductora está siendo investigada por delitos de seguridad vial y conducción temeraria. En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que los hechos ocurrieron el pasado domingo, día 14 de septiembre, cuando los agentes recibieron el aviso de que un vehículo estaba circulando por la vía Ma-13, sentido Alcúdia, sin las ruedas delantera.

capitan__nemo #3 capitan__nemo
Digo yo que las ruedas las tendria solo que estarian desinchadas o reventadas. O igual en algun momento el neumatico se rompió y salió e iria con las llantas.
karakol #5 karakol
Los Citröen con suspensión hidroneumática podían circular con tres ruedas, esto es otro nivel.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 Pero esta es con dos, ni citroen lo conseguía.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Un coche no es más que una moto con redundancia.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
esta energumena se tomo demasiado literal lo de sola y borracha quiero llegar a casa, por justicia luego de que como pena, que vuelva en taxi
#2 AlexGuevara
Ni el Vaquilla en sus mejores tiempos
ronko #4 ronko
Podría haber hecho como KITT.  media
rnd #8 rnd
Sólo tiene el carné de moto.
