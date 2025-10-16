Una mujer denuncia la sustracción de sus cuatro hijos: "Mi exmarido me los ha robado y ahora quiere matarlos"

Es el lamento desconsolado de Sara, una mujer de 44 años que el pasado 31 de agosto denunció a su exmarido, Mourad S.K., por sustraerle a cuatro de sus cinco hijos, a los que se llevó a Argelia un mes antes con la excusa de que los niños pudieran despedirse de su abuela ante la muerte inminente de la mujer, que está enferma de alzhéimer. La mujer relata que antes de que se llevara a sus hijos ya la había maltratado a ella en múltiples ocasiones. "A mi hijo mayor le puso un cuchillo en el cuello. Es un maltratador. Un psicópata"