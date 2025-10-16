Una mujer denuncia la sustracción de sus cuatro hijos: "Mi exmarido me los ha robado y ahora quiere matarlos"

Es el lamento desconsolado de Sara, una mujer de 44 años que el pasado 31 de agosto denunció a su exmarido, Mourad S.K., por sustraerle a cuatro de sus cinco hijos, a los que se llevó a Argelia un mes antes con la excusa de que los niños pudieran despedirse de su abuela ante la muerte inminente de la mujer, que está enferma de alzhéimer. La mujer relata que antes de que se llevara a sus hijos ya la había maltratado a ella en múltiples ocasiones. "A mi hijo mayor le puso un cuchillo en el cuello. Es un maltratador. Un psicópata"
Unas agresiones que tiene grabadas en su móvil gracias a las videollamadas que sus hijos le hacen a escondidas para que pueda comprobar el calvario al que los tiene sometidos. Decenas de vídeos e imágenes a los que tenido acceso este diario, en los que se escucha y observa al hombre golpear a los menores con todo tipo de objetos.
Y es que el hombre fue arrestado este lunes por agentes de la Policía Nacional durante una visita a España, donde venía con la intención de recoger a su exmujer y a su hijo pequeño para llevárselos a su país.
"Le engatusé para que creyera que me iba a ir con él y cogió un ferry desde Argelia que llegó ayer por la mañana a Alicante". Cuando el acusado pisó suelo español, la mujer avisó a la policía para que procedieran a su detención. Sin embargo, según denuncia, tuvo que esperar hasta doce horas para que lo hicieran porque "no había ninguna orden de detención" a pesar de las siete denuncias que ha interpuesto contra él, todas por malos tratos y sustracción de menores.
