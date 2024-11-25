edición general
Una mujer, condenada a pagarle más de 35.000 euros a su exmarido porque ocupó cinco años la vivienda familiar de forma ilegal

La pareja, que compartía dos inmuebles en el momento del divorcio, había acordado inicialmente que uno de ellos se atribuyera a la mujer para la crianza de las hijas comunes. No obstante, una vez que las jóvenes se independizaron, el padre solicitó revisar la situación. En 2018, la nueva resolución judicial denegó la atribución de la vivienda a la mujer pero esta decidió seguir viviendo en ella sin autorización.

plutanasio #9 plutanasio
Qué puta vergüenza. Y que ni se le ocurriese al marido poner en un pie en esa propiedad de la que posee la mitad que le mete una denuncia que le deja en gayumbos.
1 K 25
benjami #1 benjami
¿Qué dice la ONU sobre la violencia de género patrimonial? www.unodc.org/documents/bolivia/Infografia_10_Violencia_patrimonial_y_
Oh, vaya... solo si eres mujer.
1 K 16
Ferran #2 Ferran
#1 ¿Te has tenido que ir hasta Bolivia para encontrar algo que encaje con tus prejuicios?
5 K 67
benjami #6 benjami *
#3 Muchas gracias. Es difícil ser más tóxico que Ferran.
0 K 9
benjami #5 benjami *
#2 ¿Bolivia? No sé de qué hablas. "Mis prejuicios" consisten en saber que no aciertas ni una nunca. Es imposible tener un usuario / socio / lo que sea más perdido que tú.
0 K 9
bigmat #4 bigmat
Otra víctima de la ocupación y leyes que no permiten el desalojo en breve:

35.000 euros de multa / 5 años = 7000 euros / 12 meses = 584 euros/mes.

Pues dependen de donde este el piso hasta le ha salido a cuenta dado que pocos sitios en España encuentras alquileres por debajo de eso.

Vaya mierda de sentencia!!!
1 K 16
benjami #7 benjami
#4 La mitad de la propiedad es de ella
0 K 9
#8 kaos_subversivo
#4 si leyeras.... Son 475 al mes y es lo que reclamaba el marido
3 K 34
#10 Clementon
Doy fe
0 K 7

