Mujer canadiense encontrada muerta rodeada de dingos en Kegari

Una mujer canadiense fue encontrada muerta rodeada por 12 dingos en una popular isla turística frente a la costa del sureste de Queensland. La joven de 19 años fue a nadar a las 5 de la mañana del lunes cerca del naufragio Maheno en Kegari, antes conocida como Isla Fraser, antes de que su cuerpo fuera descubierto una hora más tarde, a las 6 de la mañana. Las autoridades estaban investigando la causa de la muerte. "Actualmente estamos investigando si se ahogó o fue atacada. Simplemente no lo sabemos”, dijo el inspector de policía Paul Algee.