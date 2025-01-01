edición general
4 meneos
88 clics
Una mujer se asoma a la cuna y en lugar de su bebé encuentra una serpiente

Una mujer se asoma a la cuna y en lugar de su bebé encuentra una serpiente

El pasado 30 de julio, la mujer entró al dormitorio de la niña y se topó con el reptil descansando en el lugar destinado al descanso de su hija. Por suerte su hija no se encontraba en la habitación. Gilberto, experto en serpientes, recuerda que "las serpientes no atacan por malicia, solo buscan refugio y seguridad".

| etiquetas: bebé , serpiente , cuna , brasil
3 1 0 K 31 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 31 actualidad
frg #3 frg
OYOYOY
3 K 33
reivaj01 #1 reivaj01
Sólo quería jugar.
0 K 11
mariKarmo #6 mariKarmo
Ese bebé saldrá criticona.
0 K 11
calde #5 calde
Y la arropó? :shit:
0 K 10
#2 Bajamar
Tal vez en las etiquetas debería poner "Brasil" :-D
0 K 9
Olepoint #7 Olepoint *
Por la zona que vivo se oye aún a la gente mayor asegurar (y no se lo discutas, que se cabrean) que la culebra bastarda (la de mayor tamaño en España) se alimenta de la leche de las vacas y que es capaz de chupar la leche de las madres que dan el pecho a sus hijos, y que por eso muchos niños no se alimentaban bien. En algunas casas esparcían cenizas en el suelo para descubrir si las serpientes entraban en las zonas donde las madres amamantaban a sus hijos de noche.

PD. La culebra bastarda es capaz de levantarse sobre su cuerpo como hacen las cobras, de ahí, supongo, puede venir el mito de que se levantan para 'mamar' de las ubres de las vacas.  media
0 K 8
hazardum #4 hazardum *
Para mi que todo es un pelin cuento, luego el ha recreado un video que no sirve de mucho.
0 K 7

menéame