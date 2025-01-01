Una mujer se asoma a la cuna y en lugar de su bebé encuentra una serpiente

El pasado 30 de julio, la mujer entró al dormitorio de la niña y se topó con el reptil descansando en el lugar destinado al descanso de su hija. Por suerte su hija no se encontraba en la habitación. Gilberto, experto en serpientes, recuerda que "las serpientes no atacan por malicia, solo buscan refugio y seguridad".
