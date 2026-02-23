edición general
Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Los hechos ocurrieron en el barrio de Capodimonte durante el partido de la Serie A en el que el conjunto napolitano vio anulado un penalti tras la intervención del VAR. El hombre comenzó a gritar e insultar frente al televisor en señal de protesta por la jugada revisada. Su esposa entendió que aquellos insultos no iban dirigidos al árbitro ni al desarrollo del partido, sino contra ella. Ese malentendido fue el origen de la discusión. La conversación subió de tono con rapidez.

senfet
La noticia en La Gazzeta dello Sport:

Parolacce e insulti durante Atalanta-Napoli: la moglie pensa che siano per lei e accoltella il marito

www.gazzetta.it/Altri-Mondi/23-02-2026/atalanta-napoli-insulti-e-parol
