Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella

Los hechos ocurrieron en el barrio de Capodimonte durante el partido de la Serie A en el que el conjunto napolitano vio anulado un penalti tras la intervención del VAR. El hombre comenzó a gritar e insultar frente al televisor en señal de protesta por la jugada revisada. Su esposa entendió que aquellos insultos no iban dirigidos al árbitro ni al desarrollo del partido, sino contra ella. Ese malentendido fue el origen de la discusión. La conversación subió de tono con rapidez.
| etiquetas: fútbol , var , capodimonte , nápoles
Parolacce e insulti durante Atalanta-Napoli: la moglie pensa che siano per lei e accoltella il marito
www.gazzetta.it/Altri-Mondi/23-02-2026/atalanta-napoli-insulti-e-parol