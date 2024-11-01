edición general
6 meneos
12 clics
Un muerto y un herido en una "grave" explosión en una pirotecnia de Lantarón

Un muerto y un herido en una "grave" explosión en una pirotecnia de Lantarón

Una "grave" explosión ha sacudido esta mañana el concejo de Bergüenda, en el municipio alavés de Lantarón. Se ha producido en la pirotecnia FML (Martínez de Lecea) y, como consecuencia, ha fallecido una persona y otra ha resultado herida de gravedad. El suceso se ha producido sobre las 11:10 de la mañana. Rápidamente, hasta allí se han desplazado varias unidades de la Ertzaintza, ambulancias, un helicóptero medicalizado de Osakidetza y bomberos de los parques de Espejo y de Nanclares, así como Protección Civil de Valdegovia.

| etiquetas: explosión , pirotecnia , alava , un muerto , un herido , grave
5 1 1 K 15 Sucesos
1 comentarios
5 1 1 K 15 Sucesos
#1 trasparente
Casetas de esa pirotecnia ya han volado más veces con muertos.
0 K 8

menéame