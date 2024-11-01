Un muerto y un herido en una "grave" explosión en una pirotecnia de Lantarón

Una "grave" explosión ha sacudido esta mañana el concejo de Bergüenda, en el municipio alavés de Lantarón. Se ha producido en la pirotecnia FML (Martínez de Lecea) y, como consecuencia, ha fallecido una persona y otra ha resultado herida de gravedad. El suceso se ha producido sobre las 11:10 de la mañana. Rápidamente, hasta allí se han desplazado varias unidades de la Ertzaintza, ambulancias, un helicóptero medicalizado de Osakidetza y bomberos de los parques de Espejo y de Nanclares, así como Protección Civil de Valdegovia.