Un muerto y cinco personas apuñaladas en una pelea en Berja

Berja se ha despertado este lunes, 18 de agosto, con un violento suceso ocurrido sobre las 02:00 horas y que se ha saldado con un hombre muerto, cinco personas heridas por arma blanca y el supuesto asesino huido. Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en una barriada del municipio virgitano conocida como Cerro Matadero, donde, según ha podido saber este periódico, un hombre de 26 años ha acabado con la vida de otro joven en la calle Romero, donde también han resultado heridas cinco personas, familiares del joven fallecido, entre los...

victorjba #3 victorjba
GTA VII: Berja Connection xD
reivaj01 #7 reivaj01
A mi me llama la la atención que el municipio sea Berja (letras B y J) y su gentilicio sea virgitano (V y G)
Lord_Cromwell #9 Lord_Cromwell
#7 Berja tiene orígenes ibéricos y fenicios. Más tarde fue la Vergis en la época romana. Tras la invasión árabe de la península, el nombre cambió a Berchat, y se construyó una alcazaba, aprovechando el antiguo recinto amurallado de los romanos.

es.m.wikipedia.org/wiki/Berja
reivaj01 #14 reivaj01
#9 Gracias
:hug:
zuul #11 zuul
#7 Pues esta bastante claro, visto lo visto, pero si te lo explico me va a caer un strike. :-D
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Bueno si el barrio se llama, Cerro Matadero...
ContinuumST #1 ContinuumST
"Asimismo, ha subrayado que estos hechos no guardan relación con otros sucesos ocurridos anteriormente en la localidad de Berja."

¿Locualo? Creo que me he perdido algo.
ContinuumST #5 ContinuumST
#2 Ya, entiendo que deben haber sucedido otras desgracias o sucesos en la localidad, parece lo normal... pero es que esa declaración al final de la noticia me ha sonado a eso de "excusatio non petita, accusatio manifesta".
#13 Strandedandbored
Son problemas grandes como ruedas de carro
#10 sald64059
Son reyertas sanas.
#8 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
vilgeits #12 vilgeits
Costumbres ancestrales virgitanas
