Las muertes atribuibles al calor en Galicia se elevan a 351 desde el inicio del verano, 156 en el mes de agosto

Esos datos, estimaciones elaboradas a partir de la mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a la temperatura (en este caso por exceso), reflejan que, desde el 15 de mayo, 351 personas han fallecido en Galicia por causas asociadas al calor, más de 150 de ellas en el mes de agosto. Así, los días del 5 a 11 de agosto son los que recogen los 'picos' de mortalidad, con jornadas en las que se han notificado hasta 12 y 13 óbitos.

platypu
La del ISCIII es una estimación del exceso de mortalidad en estos días que se atribuyen al exceso de temperaturas, no un registro real de defunciones causadas por el calor.
R2dC
¿Cuanto feminicidios ha habido desde inicios de verano?

Aquí pone que 17 de Enero a Junio: www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ultima-victima/109/e

Luego ya busco los presupuestos asignados y podemos ver que vida vale más.
R2dC
#3 Ah, que las 156 son sólo en Galicia. Pues si que...
Mixtape96
Habrá que quitar unos cuantos árboles más y hormigonar una cuantas plazas. Con eso nos salvamos.
