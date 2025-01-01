Las muertes atribuibles al calor en Galicia se elevan a 351 desde el inicio del verano, 156 en el mes de agosto

Esos datos, estimaciones elaboradas a partir de la mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a la temperatura (en este caso por exceso), reflejan que, desde el 15 de mayo, 351 personas han fallecido en Galicia por causas asociadas al calor, más de 150 de ellas en el mes de agosto. Así, los días del 5 a 11 de agosto son los que recogen los 'picos' de mortalidad, con jornadas en las que se han notificado hasta 12 y 13 óbitos.