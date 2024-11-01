Una muerte en vigilia [Eng]

Durante y después de la Primera Guerra Mundial, miles jamás despertaron del todo. Durmieron días, meses, años, con los ojos abiertos, el cuerpo rígido, congelados en el tiempo. Una enfermedad que les robó la consciencia pero les conservó la respiración. Algunos despertaron brevemente antes de volver a sumirse en la quietud. Otros despertaron y se recuperaron décadas después, solo para encontrar a sus familias desaparecidas y sus ciudades transformadas, siendo el tiempo mismo la herida final. Se trataba de la encefalitis letárgica , o “enfermeda