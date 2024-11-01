La muerte de Teófilo del Valle, 50 años después: el primer asesinado de la Transición que todavía espera justicia

Teófilo del Valle era un vecino de Elda al que mataron el 24 de febrero de 1976. El caso lo juzgó la jurisdicción militar, que absolvió al agente de Policía Militar. La familia nunca obtuvo justicia. Ahora, una querella intenta sentar en el banquillo al policía que disparó y al exministro franquista Rodolfo Martín Villa. Teófilo del Valle Pérez tenía 20 años cuando un policía le mató el 24 de febrero de 1976. Se convirtió en la primera víctima mortal por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la Transición