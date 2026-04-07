La muerte de Josep Boan, clave para endurecer la ley en el Congreso: murió tras ser arrollado por un coche que casi duplicaba la velocidad permitida

El siniestro se produjo el 9 de agosto de 2020 en la carretera AC-442, en Dumbría, en A Coruña. Josep, un joven de Barcelona de 20 años, había salido unos días antes junto a su padre para realizar un viaje por Galicia en moto y volver a la Ciudad Condal. Ambos llegaron a Finisterre, su meta, y pensaron en ir hasta Santiago de Compostela antes de emprender su regreso a casa. Sin embargo, aquel trayecto truncó sus vidas, cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario invadió su carril. El coche, conducido por Asier G.S., un enfermero