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La muerte de Josep Boan, clave para endurecer la ley en el Congreso: murió tras ser arrollado por un coche que casi duplicaba la velocidad permitida

El siniestro se produjo el 9 de agosto de 2020 en la carretera AC-442, en Dumbría, en A Coruña. Josep, un joven de Barcelona de 20 años, había salido unos días antes junto a su padre para realizar un viaje por Galicia en moto y volver a la Ciudad Condal. Ambos llegaron a Finisterre, su meta, y pensaron en ir hasta Santiago de Compostela antes de emprender su regreso a casa. Sin embargo, aquel trayecto truncó sus vidas, cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario invadió su carril. El coche, conducido por Asier G.S., un enfermero

| etiquetas: josep boan , congreso
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2 comentarios
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Andreham #1 Andreham
La otra noticia también es de Telecinco y está incluso en relacionada dentro del propio artículo.

Resumiendo:
-2 años para el juicio.
-Nos dicen el nombre y siglas de apellido y profesión del causante del accidente.
-Nos "indignan" diciendo que como no tenía antecedentes, no le pasó nada.
-Nos hacen ver que iba super rápido, cuando sí, en una de 70 iba a 120.

En la otra noticia:
-5 años para el juicio.
-No nos dice ningún dato de los dos que se "picaron" y mataron a un…   » ver todo el comentario
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#2 konde1313 *
¿Y no sería más sencillo que, en caso de accidente, dichos umbrales no aplicaran? Quiero decir, vayas 10 ó 30 ó 200 km/h por encima de lo permitido, si se produce un accidente excediendo el límite de velocidad se considera delito penal sí o sí. Y punto. ?(
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menéame