La muerte de Alí Larijaní y el fin de la era diplomática de Javier Solana en Irán

En la laberíntica política de la República Islámica, hay hombres que empuñan espadas y hombres que empuñan silencios. Alí Larijaní, fallecido hoy en un ataque que se atribuye Israel, era un practicante poco común de ambas artes, aunque siempre prefirió el filo preciso del bisturí a la fuerza bruta de la maza. Su muerte, ocurrida menos de un mes después de la de Alí Jameneí, hace algo más que eliminar a un estadista veterano del tablero: derriba, de facto, el último puente entre un pasado revolucionario y un futuro viable para el Estado iraní.