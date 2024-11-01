La muerte de 20 gansos provoca el cierre provisional del Parque del Tamarguillo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Arbolado, Parques y Jardines, ha decidido cerrar temporalmente el Parque del Tamarguillo tras la aparición, por segunda jornada consecutiva, de aves muertas en la laguna. En dos días han aparecido más de 20 ejemplares de gansos fallecidos contabilizados. Se trata, ha indicado el gobierno municipal, de una medida preventiva hasta que los análisis determinan la causa exacta de las muertes. El Consistorio ha activado el protocolo de prevención y seguridad, con el objetivo de determinar las causas