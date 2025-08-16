Mueren dos presos por consumir droga impregnada en papeles en la cárcel de Algeciras

Dos internos han fallecido en los últimos días en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), como consecuencia del consumo de una nueva droga impregnada en papeles, según ha denunciado en un comunicado el sindicato Acaip-UGT. El sindicato, que vincula ambos casos al consumo de nuevas drogas que están circulando en distintas cárceles españolas, ha advertido de que el nuevo tóxico consiste en papeles impregnados de sustancias tóxicas que van desde el fentanilo a productos químicos de uso industrial, como rociadores de llantas.