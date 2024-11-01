edición general
4 meneos
7 clics
Mueren 624 trabajadores en accidente laboral hasta octubre, 40 menos que en 2024

Mueren 624 trabajadores en accidente laboral hasta octubre, 40 menos que en 2024

Los siniestros mortales en jornada en la construcción avanzaron un 23,5%, hasta los 142 fallecidos, y la incidencia subió un 19,9%

| etiquetas: derecho , laboral , empleo
4 0 0 K 48 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 48 actualidad
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
Supongo que aqui diferenciar entre hombres y mujeres no toca...
0 K 16
#3 mancebador
#2 Según la noticia UGT buscaba aplicar criterios de género a la nueva LPRL, pero no creo que en la manera que tu y yo lo podamos entender.
0 K 10
#1 mancebador
Una cifra terrible, sin embargo cualquier disminución siempre es una buena noticia.
0 K 10

menéame