·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5997
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
5768
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
5569
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
5160
clics
[Pantomima Full] Famoso con novela
3910
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
más votadas
579
"Mañaneros 360"; demuestra que la Justicia filtra información confidencial al PP: "¿Casualidad o profecía?"
453
Tucker Carlson acusa a Israel de matar a miles de niños a propósito
542
La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
640
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez
469
Muere en la calle una vecina desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
7
clics
Mueren 624 trabajadores en accidente laboral hasta octubre, 40 menos que en 2024
Los siniestros mortales en jornada en la construcción avanzaron un 23,5%, hasta los 142 fallecidos, y la incidencia subió un 19,9%
|
etiquetas
:
derecho
,
laboral
,
empleo
4
0
0
K
48
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
cenutrios_unidos
*
Supongo que aqui diferenciar entre hombres y mujeres no toca...
0
K
16
#3
mancebador
#2
Según la noticia UGT buscaba aplicar criterios de género a la nueva LPRL, pero no creo que en la manera que tu y yo lo podamos entender.
0
K
10
#1
mancebador
Una cifra terrible, sin embargo cualquier disminución siempre es una buena noticia.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente