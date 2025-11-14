·
Muere Xabier Azkargorta, la leyenda del Espanyol que echó raíces en Bolivia
El mítico entrenador guipuzcoano, que dirigió al club perico en los años 80, ha fallecido a los 72 años en Bolivia tras una larga enfermedad.
etiquetas
:
xabier azkargorta
,
espanyol
,
bolivia
,
futbol
1 comentarios
#1
fareway
Decanse en paz. Detrás de su bigote había mucha sabiduría.
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
