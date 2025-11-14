edición general
Muere Xabier Azkargorta, la leyenda del Espanyol que echó raíces en Bolivia

El mítico entrenador guipuzcoano, que dirigió al club perico en los años 80, ha fallecido a los 72 años en Bolivia tras una larga enfermedad.

fareway #1 fareway
Decanse en paz. Detrás de su bigote había mucha sabiduría.
