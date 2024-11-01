edición general
Muere un trabajador de 40 años después de caer en una obra de una vivienda en Torrent, Valencia

Un trabajador de 40 años ha muerto este viernes en Torrent, Valencia, después de caerse desde unos dos metros mientras trabajaba en una reforma según ha contado fuentes policiales. [en valenciano]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya pero si nos venden que es el empresario el que arriesga, pero luego 2 trabajadores mueren todos los días
