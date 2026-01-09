edición general
9 meneos
21 clics
Muere Susi, la elefanta del Zoo de Barcelona cuya soledad propulsó las corrientes animalistas

Muere Susi, la elefanta del Zoo de Barcelona cuya soledad propulsó las corrientes animalistas

El Zoo de Barcelona ha comunicado, este viernes, la muerte de Susi, la elefanta icónica que provocó todo un movimiento animalista que exigía el cierre del parque de animales de la capital catalana. Susi ha fallecido este viernes con 55 años. El deceso se ha producido justo un año después de que muriera Yoyo otra de las elefantas de la instalación. Susi era una elefanta africana que había superado los 55 años de edad convirtiéndose en una de las más longevas de Europa. Según los veterinarios del Zoo de Barcelona, el fallecimiento se ha producid

| etiquetas: susi , zoo , barcelona
7 2 0 K 113 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 113 actualidad
Spirito #1 Spirito
Más pena me da que muera un animal de éstos nobles que algunas criaturas psicópatas que, aunque tengan nuestro aspecto, se vistan como nosotros... no son como nosotros.
1 K 21
dunachio #3 dunachio
#1 Había que decirlo, y yo no tengo problema en decirlo. No cambio la vida de esa elefanta por (por poner unos ejemplos) la de Trump, Netanyahu, cualquier violador/asesino, pederastas, nazis y demás escoria. Serán de nuestra misma especie, pero no valen ni el aire que respiran.
1 K 21

menéame