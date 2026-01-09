Muere Susi, la elefanta del Zoo de Barcelona cuya soledad propulsó las corrientes animalistas

El Zoo de Barcelona ha comunicado, este viernes, la muerte de Susi, la elefanta icónica que provocó todo un movimiento animalista que exigía el cierre del parque de animales de la capital catalana. Susi ha fallecido este viernes con 55 años. El deceso se ha producido justo un año después de que muriera Yoyo otra de las elefantas de la instalación. Susi era una elefanta africana que había superado los 55 años de edad convirtiéndose en una de las más longevas de Europa. Según los veterinarios del Zoo de Barcelona, el fallecimiento se ha producid