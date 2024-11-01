Muere Paco Aguilar, voz y humor de Andalucía

El humorista y presentador fallece a los 77 años tras una larga trayectoria en radio y televisión marcada por su compromiso social. Su implicación tenía un componente muy personal: convivía desde los años ochenta con esclerosis múltiple, una enfermedad que nunca ocultó y sobre la que habló con naturalidad, incluso cuando no era habitual. Formó parte de grupos como Los Amigos de Gines o Yerbabuena. En los años noventa, su participación en el programa "No te rías que es peor" emitido en TVE, le dio una notable popularidad.