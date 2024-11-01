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Muere Paco Aguilar, voz y humor de Andalucía

Muere Paco Aguilar, voz y humor de Andalucía

El humorista y presentador fallece a los 77 años tras una larga trayectoria en radio y televisión marcada por su compromiso social. Su implicación tenía un componente muy personal: convivía desde los años ochenta con esclerosis múltiple, una enfermedad que nunca ocultó y sobre la que habló con naturalidad, incluso cuando no era habitual. Formó parte de grupos como Los Amigos de Gines o Yerbabuena. En los años noventa, su participación en el programa "No te rías que es peor" emitido en TVE, le dio una notable popularidad.

| etiquetas: muere , paco aguilar , humorista , locutor , sevillano
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2 comentarios
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#1 Tensk
Lo recuerdo de No te rías que es peor, pero lo que sí se me quedó grabado fue una vez, no haciendo humor sino hablando en serio, en la que comentaba acerca de ir en tren y los retrasos habituales de Renfe (esto eran los 90 pero podría ser hoy mismo).

Él era fumador (por lo menos entonces) y decía que si el tren ya estaba fuera de hora (no sé si tenía que ser por mucho o poco) entonces le preguntaba a los demás viajeros si les importaba que fumase y, si aquellos le decían que no pasaba nada,…   » ver todo el comentario
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millanin #2 millanin
Un grande.
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menéame