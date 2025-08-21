edición general
Muere un niño de 14 años en Marín tras saltar del muelle de Aguete y quedar inconsciente

Aunque se desplazaron dos ambulancias hasta el lugar, una de ellas medicalizada, y se intentó reanimar, el menor terminó falleciendo

#1 el_gran_reset
la policía nunca está cuando realmente se necesita
