Muere un menor de 13 años tras un accidente con un patín en El Saucejo (Sevilla)

Un menor de 13 años de edad ha fallecido tras sufrir un accidente este jueves 2 de octubre con un patín en la localidad sevillana de El Saucejo en el que resultó herido otro menor de ocho años, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
| etiquetas: muere , menor , accidente , patinete , eléctrico , el saucejo
Por otro lado D.E.P. el niño y mi pésame a la familia.
DEP.
Edad mínima para conducir un patinete eléctrico en Sevilla 15 años, que parezca un juguete no significa que lo sea.
Los servicios médicos atendieron a un menor de 13 años con signos de atropello
Asco de periodistas mercenarios que ni se atreven a poner qué les ha atropellado un COCHE.
Eso sí, para especular de forma que se libre de culpa al homicida no les falta la tinta:
la principal hipótesis sobre la causa del incidente es que el menor fallecido
… » ver todo el comentario
Pone que la principal hipótesis es que el niño de 13 años se despisto y se la pego contra un coche estacionado.
Eso por un lado y por otro si es un patinete eléctrico, no pueden conducirlo hasta los 15 años.
#12 Adivina quién no se ha leído la noticia?
Habría que invitarlos a visitar un hospital y aprender lo que es un trauma craneoencefálico o la dura realidad de una sala de rehabilitación.
En serio te crees que esos signos los provocó un coche aparcado. Ya te digo yo que no: el patinete chocó contra un coche aparcado, cayó al suelo y fué atropellado por otro coche que circulaba detrás.
Lo de los patinetes es una carga al sistema sanitario y de pensiones.