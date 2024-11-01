edición general
Muere un menor de 13 años tras un accidente con un patín en El Saucejo (Sevilla)

Un menor de 13 años de edad ha fallecido tras sufrir un accidente este jueves 2 de octubre con un patín en la localidad sevillana de El Saucejo en el que resultó herido otro menor de ocho años, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

22 comentarios
#9 Leon_Bocanegra *
#4 Ahora sí lo dice. En el titular.  media
antesdarle #11 antesdarle
#4 ahora sí #9
Macadam #19 Macadam
#0 edita si puedes, como indica #9
ansiet #8 ansiet
Meneo a ver si de una vez van tomando conciencia las autoridaddes de que estos aparatos son un gran problema para la circulación y la seguridad de quien los conduce ...
Por otro lado D.E.P. el niño y mi pésame a la familia.
Aergon #14 Aergon *
#8 La conciencia la tenemos pero con casi un siglo de uso seguimos atropellando y matando personas sin freno. Y la moda de hacer los COCHES cada vez mas grandes, pesados y con menos visibilidad de lo que hay inmediatamente delante suyo no ayuda en absoluto.

DEP.
#2 uvi
D.E.P.

Edad mínima para conducir un patinete eléctrico en Sevilla 15 años, que parezca un juguete no significa que lo sea.
Gry #4 Gry
#2 En la noticia no dice que fuera eléctrico.
UnoYDos #5 UnoYDos *
#4 Teniendo en cuenta que iban dos en el y el poco margen de espacio que te deja eso... Si no fuese eléctrico no conseguirían suficiente velocidad como para ir mas rápido que andando. Yo no veo la manera de impulsarte con un tío detrás.
Gry #7 Gry
#5 ¿Cuesta abajo? Es la forma tradicional de ir deprisa sin motor cuando eres un crío.
UnoYDos #15 UnoYDos *
#7 Estoy mirando la calle desde google maps, y no parece muy inclinada.  media
#6 uvi
#4 Tienes razón, lo he supuesto porque en los no eléctricos es complicado llevar paquete y la velocidad es diferente, aunque cuesta abajo podría ser.
Aergon #10 Aergon
El culpable es el patinete, porque culpar a los coches por los muertos que han atropellado se ve que no da buenos ingresos por publicidad:

Los servicios médicos atendieron a un menor de 13 años con signos de atropello

Asco de periodistas mercenarios que ni se atreven a poner qué les ha atropellado un COCHE.
Eso sí, para especular de forma que se libre de culpa al homicida no les falta la tinta:

la principal hipótesis sobre la causa del incidente es que el menor fallecido

…   » ver todo el comentario
#13 uvi
#10
Pone que la principal hipótesis es que el niño de 13 años se despisto y se la pego contra un coche estacionado.

Eso por un lado y por otro si es un patinete eléctrico, no pueden conducirlo hasta los 15 años.
#18 carpeta
#10 Es algún trauma que tienes por no haber podido sacarte el carnet o algo? Estas cosas parece que no pero luego se quedan ahí y... yo consultaría con un especialista.
#12 Adivina quién no se ha leído la noticia?
Aergon #20 Aergon *
#18 Sacado en Madrid con clases prácticas por la m-30.
#1 _571
Descanse en paz el crio y el pésame a la familia.
#21 porcogroso
Y más desgracias que habrá. Se ve a un montón de jóvenes, muchos de ellos menores, yendo a alta velocidad y sin casco!

Habría que invitarlos a visitar un hospital y aprender lo que es un trauma craneoencefálico o la dura realidad de una sala de rehabilitación.
Aergon #22 Aergon
#16 Según pone la noticia "Los servicios médicos atendieron a un menor de 13 años con signos de atropello"
En serio te crees que esos signos los provocó un coche aparcado. Ya te digo yo que no: el patinete chocó contra un coche aparcado, cayó al suelo y fué atropellado por otro coche que circulaba detrás.
Artillero #3 Artillero
Con la cantidad de patinetes que veo, y las burradas que se suelen hacer con ellos, me extraña mucho que no haya más fallecidos.
Aergon #12 Aergon
#3 Con la cantidad de COCHES en aumento y las burradas que se suelen hacer con ellos, me extraña mucho que no haya mas fallecidos. (Adivina qué conducia el responsable del atropello)
Jaime131 #16 Jaime131
#12 Según lo que pone la noticia el coche no lo conducía nadie, estaba aparcado. (Adivina quién ha impactado contra él)
#17 pirat *
#3 Y lisiados.
Lo de los patinetes es una carga al sistema sanitario y de pensiones.
