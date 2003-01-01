edición general
Muere Maribel Permuy, la madre del cámara José Couso que fue asesinado en Irak en 2003

El nombre del gallego José Couso está instalado en la memoria del reporterismo de guerra por español por un triste motivo, su asesinato a manos de tropas estadounidenses en Irak en 2003. Aquella trágica muerte inició la lucha de familia y de colectivos que buscaron la reparación de a través de la justicia. En esta causa fue muy importante Maribel Permuy, la madre de este cámara de televisión que ha fallecido este agosto tras 22 años de infatigable trabajo para que se condenara un suceso que aún sigue impune.

efectogamonal #1 efectogamonal
Que triste morirse sin haber logrado justicia para un hijo asesinado por la armada estadounidense en Irak, que vergüenza de mundo nos está quedando {0x1f525}
Djangology #2 Djangology
Fue otra de las tantas veces en las que USA se marcó un Netanyahu.
