Muere el legendario actor de Hong Kong Ng Man-Tat [ENG]

El actor de cine de Hong Kong, Ng Man Tat, falleció hoy en el Union Hospital de Hong Kong. The Standard de Hong Kong citó a uno de sus amigos cercanos, Tenky Tin Kai-man, diciendo que el actor murió pacíficamente mientras dormía. Ng sufría de cáncer de hígado y acababa de cumplir 70 años el 2 de enero. Ng era conocido por las películas en las que apareció junto a Stephen Chow, como Hail The Judge, Fight Back To School, A Chinese Odyssey o Shaolin Soccer.