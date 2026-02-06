Muere LaMonte McLemore, una de las voces del 'Aquarius' de The 5th Dimension

The 5th Dimension tuvo un gran éxito transversal y ganó seis premios Grammy, incluido el de grabación del año en dos ocasiones: por Up, Up and Away (1967) y Aquarius/Let the Sunshine In (1969). Ambos fueron también éxitos pop del Top 10, y el segundo —una mezcla de canciones del musical Hair— permaneció seis semanas en el número 1.