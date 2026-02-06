edición general
Muere LaMonte McLemore, una de las voces del 'Aquarius' de The 5th Dimension

The 5th Dimension tuvo un gran éxito transversal y ganó seis premios Grammy, incluido el de grabación del año en dos ocasiones: por Up, Up and Away (1967) y Aquarius/Let the Sunshine In (1969). Ambos fueron también éxitos pop del Top 10, y el segundo —una mezcla de canciones del musical Hair— permaneció seis semanas en el número 1.
youtu.be/06X5HYynP5E?si=A_62o8gpfeyPTXRi

Pacofrutos #1 Pacofrutos *
Aquarius/Let the Sunshine In.
youtu.be/06X5HYynP5E?si=A_62o8gpfeyPTXRi  media
Milmariposas #2 Milmariposas
El "Aquarius/let the sunshine" la tengo en el coche y me hago unos karaoke...

Y sí, estamos entrando ya en la era de Acuario. {0x1f44d}
Pacofrutos #3 Pacofrutos
#2 Es un flipe total... xD xD xD
Pacofrutos #4 Pacofrutos *
#2 ¿Y qué me dices de "Good morning starshine"?
youtu.be/nmZqb2VVc48?si=5ImEMtEDjW3JKJnH
