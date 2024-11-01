edición general
Muere un jugador de fútbol tras romperse el escaparate de una librería

El mundo del fútbol sala está de luto tras la muerte accidental de Ernest Queralt, histórico jugador y capitán del Tecnovit Alforja Fútbol Sala, a los 38 años. El trágico suceso ocurrió en la calle Galera de Reus (Tarragona), donde Queralt sufrió una caída accidental contra el escaparate de una librería. La rotura del cristal le provocó una grave herida en el abdomen que resultó mortal.

| etiquetas: ernest queralt , tecnovit alforja , fútbol sala , librerías
actualidad
