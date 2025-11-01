Muere una joven de 23 años por intentar ganar el reto de un bar: un millón de euros por acabarse todos los chupitos

María José Ardila salió de fiesta el pasado sábado para celebrar su 23 cumpleaños en Cali. Pero lo que prometía ser una noche de diversión con sus amigos, ha acabado en tragedia. Después de estar cinco días ingresada en la UCI, la joven ha fallecido.
Tenia un hijo.
Como dice #4 hay un componente genético, pensaba que estaba asociado al sexo pero ahora no lo tengo claro, que limita mucho la tolerancia al alcohol.
La verdad es que el reto era por un premio de dos millones de pesos que equivale a unos 453 €
Ver noticia local:
www.eltiempo.com
Me ha recordado a este:
www.reuters.com
"concurso" para ver quien bebia mas agua. Resultado? muerte por hiperhidratacion.
Cuando se es joven se hacen muchas tonterías, algunas con buena intención como el querer donar el premio a una amiga (aunque ya han aclarado meneantes que no era 1 millón de euros) , pero cuando tienes gente que depende directamente de ti, como el bebé de 10 meses, hay que cambiar el chip. Una tragedia, la verdad.
Qué pena por ella, su bebé y su familia.
DEP.