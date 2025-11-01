edición general
Muere una joven de 23 años por intentar ganar el reto de un bar: un millón de euros por acabarse todos los chupitos

María José Ardila salió de fiesta el pasado sábado para celebrar su 23 cumpleaños en Cali. Pero lo que prometía ser una noche de diversión con sus amigos, ha acabado en tragedia. Después de estar cinco días ingresada en la UCI, la joven ha fallecido.

#6 Samaritan *
El premio no era un millón de euros como dice el titular, si no que era de 1.500.000 de pesos colombianos, lo que equivale a unos 350€. No se han molestado ni en realizar el cambio de moneda.
#8 Jarod_mc
#6 el verdadero premio era darwin
#14 oscarcr80 *
#8 #7 #9 No es Darwin.
Tenia un hijo.
Graffin #11 Graffin
#6 Es que por 1M de euros moriría mucha gente.
TripleXXX #18 TripleXXX
#6 Joder. Perder la vida por esa miseria.

Como dice #4 hay un componente genético, pensaba que estaba asociado al sexo pero ahora no lo tengo claro, que limita mucho la tolerancia al alcohol.
DrEvil #2 DrEvil
¿Quién se iba a imaginar que al dar un premio por hacer algo letal, al final acabaría intentándolo algún tonto que acabaría muerto?
Arzak_ #12 Arzak_
No creo que en Cali Colombia ofrezcan un premio de un millón de euros por beberse unos chupitos, habría kilómetros de fila para intentarlo.

La verdad es que el reto era por un premio de dos millones de pesos que equivale a unos 453 €

Ver noticia local:
www.eltiempo.com/colombia/cali/ella-era-maria-jose-ardila-la-joven-que
pitercio #5 pitercio
Esta pobre ya descansa en pub.
#16 oscarcr80
Cuidado con los concursos absurdos.

Me ha recordado a este:

www.reuters.com/article/world/us/radio-contest-death-sparks-sackings-i

"concurso" para ver quien bebia mas agua. Resultado? muerte por hiperhidratacion.
plutanasio #4 plutanasio
Esa gente tiene un gen que hace que no puedan procesar bien el alcohol. Con 3 birras ya están por los suelos y potando.
antesdarle #10 antesdarle
#4 “Ya había terminado de amamantar y realmente llevaba bastante tiempo sin tomar.” A mí me da la sensación de persona que ha tenido problemas con la bebida y después de una buena temporada sin darse un atracón se pasa y acaba bajo tierra. No será la primera ni el último. Como algunos que han muerto después de tomarse una botella de vodka de un trago.
Olepoint #1 Olepoint
¿ Eso no es un homicio imprudente de libro cometido por el dueño del bar ?
antesdarle #3 antesdarle
Madre de un bebé de 10 meses :palm: forma más estupida de morir y espero que a los del bar les caiga un buen puro, no debería ser legal fomentar algo así
Battlestar #13 Battlestar
Murió haciendo lo que más le gustaba
hazardum #15 hazardum
Pobrecica. DEP

Cuando se es joven se hacen muchas tonterías, algunas con buena intención como el querer donar el premio a una amiga (aunque ya han aclarado meneantes que no era 1 millón de euros) , pero cuando tienes gente que depende directamente de ti, como el bebé de 10 meses, hay que cambiar el chip. Una tragedia, la verdad.
#9 z1018
Darwin no perdona.
Qué pena por ella, su bebé y su familia.
DEP.
txampi #17 txampi
Cuantos chupitos tenia que beberse ? es para un amigo :roll:
#7 Jarod_mc
Premio darwin a la subnormalidad
