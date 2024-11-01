Muere José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex, a los 78 años

José María Castellano Ríos, uno de los directivos clave en la expansión internacional de Inditex y figura destacada del empresariado español, ha fallecido este miércoles 17 de septiembre a los 78 años. Nacido en A Coruña en 1947, desarrolló una amplia carrera en el ámbito textil, financiero y de las telecomunicaciones, dejando una huella relevante en varias compañías cotizadas y familiares como Inditex, de la que llegó a ostentar los cargos de vicepresidente y consejero delegado en una de las etapas de mayor esplendor de la multinacional galleg