Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado

Aunque nadie se atreve a asegurar que el fallecimiento de Roberto esté directamente relacionado con los ataques, en la comarca hay una sensación amarga: «Si no hubiera tenido que salir esa mañana, quizás hoy seguiría con vida». «Nos va a quedar la duda siempre», comentan entre vecinos y allegados, que lo describen como un joven emprendedor, decidido a quedarse en su tierra y a mantener viva la ganadería pese a todas las dificultades.