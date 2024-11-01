edición general
1 meneos
35 clics

Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado

Aunque nadie se atreve a asegurar que el fallecimiento de Roberto esté directamente relacionado con los ataques, en la comarca hay una sensación amarga: «Si no hubiera tenido que salir esa mañana, quizás hoy seguiría con vida». «Nos va a quedar la duda siempre», comentan entre vecinos y allegados, que lo describen como un joven emprendedor, decidido a quedarse en su tierra y a mantener viva la ganadería pese a todas las dificultades.

| etiquetas: león , oso , muere , ganadero , ataque , corazón
1 0 1 K 14 actualidad
4 comentarios
1 0 1 K 14 actualidad
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Infarto a los 36 años es muy joven. Tenia alguna enfermedad congenita del corazon o no sé que se metia en el cuerpo.
0 K 19
Arzak_ #2 Arzak_
¡La culpa es del lobo! :wall:
0 K 11
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
El infarto nos va a dar a todos nosotros.
#0 Avisa fotos gráficas :goatse:
0 K 10
Fedorito #3 Fedorito *
#1 No deberías entrar a ninguna carnicería entonces :-D

Bastante sensacionalista el titular.
0 K 10

menéame