Muere el gato que cayó encima de un peatón desde una ventana en Gijón

El animal falleció como consecuencia del impacto en la caída desde una cuarta planta de un edificio de la calle Juan Alonso.

cathan
Noticia de última hora: se ha muerto un gato.

Damos paso al parte meteorológico.
Don_Pixote
paren las rotativas!
MoñecoTeDrapo
Curiosamente las caídas desde alturas "intermedias" como esta suelen que más lesivas para los gatos que caídas desde más alto porque no les da tiempo a reaccionar
Desolate
#6 Eso, bien dicho. No le da tiempo a darse la vuelta....
Furiano.46
Era la octava vez que intentaba saltar de esa ventana... DEP
pazentrelosmundos
Oís :-/
Todo mal...
hermano_soul
Ahora, un enano en bikini con más información...
Desolate
Era negro? digo el color del gato...
kardux
Muy en serio no se lo tomaron en la primera noticia xD
El incidente tuvo lugar a media mañana y causó una gran sorpresa entre los testigos, impresionados por el episodio protagonizado por el gato, del que se desconoce las vidas que le quedan

Ahora en serio. Si tienes un gato que le gusta estar en la ventana, pon una red para que el pobre no se caiga :wall:
repix
Mierda de día.
