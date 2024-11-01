·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12037
clics
Las "condolencias" de Trump
6059
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
7492
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
7084
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
5815
clics
Salomé Pradas llora durante el interrogatorio de Gabriel Rufián. Le hace la cobra y le entrega la cuerda de la niña china que se ahogó: "Se acordará de este día cuando entre en la cárcel"
más votadas
394
El PSOE cambia la rosa por un pene en su nuevo logotipo
489
Las operadoras bajo el control de LaLiga bloquean la web de Madrid Salud
313
La jueza de la dana declina citar a Pedro Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
456
El juez procesa a Álvaro Romillo, financiador de Alvise, por estafar más de 185 millones
360
“Hacéis cosas que no nos gustan”: el aviso del Gobierno de Ayuso al Círculo de Bellas Artes, según su presidente
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
42
clics
Muere el gato que cayó encima de un peatón desde una ventana en Gijón
El animal falleció como consecuencia del impacto en la caída desde una cuarta planta de un edificio de la calle Juan Alonso.
|
etiquetas
:
gijón
,
gato
,
caída
12
3
5
K
48
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
5
K
48
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
cathan
Noticia de última hora: se ha muerto un gato.
Damos paso al parte meteorológico.
6
K
66
#3
Don_Pixote
paren las rotativas!
3
K
40
#6
MoñecoTeDrapo
Curiosamente las caídas desde alturas "intermedias" como esta suelen que más lesivas para los gatos que caídas desde más alto porque no les da tiempo a reaccionar
1
K
26
#7
Desolate
#6
Eso, bien dicho. No le da tiempo a darse la vuelta....
0
K
7
#2
Furiano.46
Era la octava vez que intentaba saltar de esa ventana... DEP
1
K
20
#1
pazentrelosmundos
Oís
Todo mal...
0
K
13
#10
hermano_soul
Ahora, un enano en bikini con más información...
0
K
9
#5
Desolate
Era negro? digo el color del gato...
0
K
7
#8
kardux
*
Muy en serio no se lo tomaron en la primera noticia
El incidente tuvo lugar a media mañana y causó una gran sorpresa entre los testigos, impresionados por el episodio protagonizado por el gato,
del que se desconoce las vidas que le quedan
Ahora en serio. Si tienes un gato que le gusta estar en la ventana, pon una red para que el pobre no se caiga
0
K
6
#9
repix
Mierda de día.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Damos paso al parte meteorológico.
Todo mal...
El incidente tuvo lugar a media mañana y causó una gran sorpresa entre los testigos, impresionados por el episodio protagonizado por el gato, del que se desconoce las vidas que le quedan
Ahora en serio. Si tienes un gato que le gusta estar en la ventana, pon una red para que el pobre no se caiga