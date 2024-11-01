edición general
Muere en extrañas circunstancias el actor Ethan Browne, hijo del cantante Jackson Browne

“Con profundo pesar, les informamos que, en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su domicilio y falleció” escribió el artista de 77 años. Ethan Browne es fruto de la relación que tuvieron el intérprete de 'Running on Empty' y la modelo Phyllis Major, y destacó en el mundo del modelaje colaborando con diseñadores como Isaac Mizrahi, y en el mundo del cine, apareciendo en películas como 'Hackers' o 'Raising Helen'. Asimismo, Jackson comparte otro primogénito, R

Y nieto de Clyde Jack Brown, le ha faltado añadir al titular.
menudo brown, lo siento por él
su madre se había suicidado
