Muere electrocutado un trabajador de 27 años cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña

Un trabajador ha fallecido electrocutado cuando realizaba tareas de limpieza bajo una línea de alta tensión que discurre por encima de la localidad de Trelles, en el municipio asturiano de Coaña. Según los datos facilitados por el Servicio Atención Médica Urgente (SAMU) el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio sólo pudo confirmar su fallecimiento. Se trata de un hombre de 27 años. Hasta el lugar del siniestro también se desplazó el equipo de Atención Primaria de Coaña con la ambulancia de soporte vital básico de Navia y el Grupo de Rescate d

| etiquetas: muerte , trabajador , electrocución , coaña , asturias
#1 Jarod_mc
Las EPIS y la prevención en riesgos laborales siempre son pocas las advertencias

Una pena
