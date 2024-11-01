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Muere el dibujante Sam Kieth, el autor de The Maxx y cocreador de Sandman

Sam Kieth, uno de los dibujantes más originales del cómic estadounidense de las últimas décadas, ha fallecido a los 63 años.

| etiquetas: comic , sandman , themaxx
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2 comentarios
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slepo #2 slepo
#1 oh :-( no la había visto y eso que he mirado.

Vaya pena lo de kieth.
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