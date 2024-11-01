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Sam Kieth, creador de The Maxx y co-creador de Sandman, ha muerto [ENG]

Sam Kieth, creador de The Maxx y co-creador de Sandman, ha muerto [ENG]

Además de dibujar The Maxx y los primeros números de The Sandman, también dibujó Epicuro el Sabio para Piranha Press. Destacó por su anatomía exagerada, cercana a la caricatura.

| etiquetas: sam kieth , the maxx , the sandman , dibujante de cómics
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