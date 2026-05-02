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Muere Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España reciente
El diseñador José María Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España contemporánea, ha fallecido este sábado a los 89 años.
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