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Muere Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España reciente

Muere Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España reciente

El diseñador José María Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España contemporánea, ha fallecido este sábado a los 89 años.

| etiquetas: logos , creador , gráfico , diseño , cruz , novillo
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