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Muere Pepe Cruz Novillo, mítico diseñador de los grandes pósters del cine español
El artista ha fallecido a los 89 años, tras una carrera asombrosamente prolífica que motivó en 2019 la producción de un documental titulado 'El hombre que diseñó España'.
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#2
themarquesito
Cruz Novillo diseñó más logos fanosos que nadie en España, con mucha diferencia.
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severian
Y de las cajas de Fosforos del Pirineo!
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