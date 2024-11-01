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Muere Pepe Cruz Novillo, mítico diseñador de los grandes pósters del cine español

Muere Pepe Cruz Novillo, mítico diseñador de los grandes pósters del cine español

El artista ha fallecido a los 89 años, tras una carrera asombrosamente prolífica que motivó en 2019 la producción de un documental titulado 'El hombre que diseñó España'.

| etiquetas: diseño , póster , logo , cine
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2 comentarios
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themarquesito #2 themarquesito
Cruz Novillo diseñó más logos fanosos que nadie en España, con mucha diferencia.  media
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severian #1 severian
Y de las cajas de Fosforos del Pirineo!
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menéame