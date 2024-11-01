Muere Craig Venter, el 'padre' del genoma humano, a los 79 años

Craig Venter, el científico clave en el desciframiento del genoma humano ha muerto a los 79 años este miércoles en San Diego por las consecuencias de un cáncer que se le había diagnosticado recientemente, según ha informado hace unas horas el J. Craig Venter Institute (JCVI). El Instituto J. Crag Venter (JCVI), que el científico estadounidense fundó y todavía dirigía, ha confirmado su fallecimiento en la página web de esta institución, dedicada a la investigación sin fines de lucro y al avance de la ciencia de la genómica,