Muere Craig, el legendario elefante de colmillos gigantes símbolo de la conservación en África

El Parque Nacional de Amboseli, en Kenia, despide a uno de sus habitantes más icónicos. Craig, uno de los últimos elefantes conocidos como super tuskers -machos con colmillos de tamaño excepcional-, murió en la madrugada del sábado a los 54 años. Más allá de sus impresionantes colmillos, que superaban los 45 kilos de peso cada uno, Craig era conocido por su temperamento calmado y confiado.Las autoridades destacan que el elefante parecía consciente de su relevancia. Craig había nacido en enero de 1972 y falleció por causas naturales.